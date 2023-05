PSG x Ajaccio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O PSG recebe o Ajaccio na tarde deste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 35ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O PSG venceu na rodada anterior e se recuperou no campeonato, se mantendo na liderança, com 78 pontos marcados. Os parisienses buscam um novo triunfo para afastar as críticas - enquanto Neymar tem o futuro especulado - além de se aproximarem de mais um título nacional. O departamento médico da equipe, entretanto, segue cheio.

Já o Ajaccio não ganha há nove partidas e está na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 23 pontos. A equipe não terá Touzghar, suspenso.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos, Pereira, Verratti, Vitinha, Ruiz, Hakimi, Bernat, Messi e Mbappé.

Ajaccio: Leroy, Youssouf, Gonzalez, Vidal, Koné, Marchetti, Coutadeur, Bayala, Spadanuda, Hamouma e Soumano.

Desfalques

PSG

Neymar, Kimpembe, Mukiele, Mendes e Pembélé estão no departamento médico.

Ajaccio

Touzghar cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 13 de maio de 2023