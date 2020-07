Final da Taça Rio: onde assistir, data, horário e mais da decisão

Clássico Fla-Flu vai definir o campeão do segundo turno do Carioca - e talvez do Estadual - na próxima quarta-feira

Está definida a grande final da , o segundo turno do . O , que venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na semi, terá pela frente na próxima quarta-feira o , que avançou após empate por 0 a 0 com o Botafogo.

Confira abaixo todas as informações sobre a partida!

Quando será disputada a final da Taça Rio?

O clássico Fla- está marcado para a próxima quarta-feira, no Maracanã. Até a publicação desta matéria, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) ainda não havia confirmado o horário do clássico - a tendência é que seja às 21h30 (de Brasília).

O campeonato já pode acabar neste jogo?

Sim. Como o Flamengo já venceu a Taça Guanabara e fez a melhor campanha no geral, o fica com o título antecipadamente se levar a melhor contra o Tricolor, sem a necessidade de uma final.

Como chegam os finalistas?

O Flamengo chega com status de favorito, embalado por três vitórias seguidas após a retomada do futebol no Rio de Janeiro. Foram sete gols marcados e nenhum sofrido.

Por outro lado, o Tricolor ainda não venceu e nem fez gols desde o retorno: derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda e empate sem gols contra Macaé e .

Alguém tem vantagem do empate?

Não. Diferentemente da semifinal, o duelo vai ser definido na disputa por pênaltis em caso de igualdade no placar durante os 90 minutos.

Onde assistir à final da Taça Rio?

Ainda não se sabe. Tudo depende do resultado do sorteio de mando de campo que a Ferj vai realizar (ainda não há informação sobre data e horário deste sorteio no site e nos perfis da entidade nas redes sociais).

Em caso de mando do Flamengo, o clube deve decidir como vai negociar os direitos e transmitir a partida - como já aconteceu contra o Boavista e contra o Volta Redonda.

Diferentemente do Rubro-Negro, o Tricolor tinha acordo com a Globo neste Carioca. Neste caso, ver a partida na TV aberta pode ser uma possibilidade se o Flu tiver o mando.

Vale lembrar que a emissora chegou a descartar transmitir o restante do torneio após o Flamengo exibir a partida contra o Boavista, mas recuou após liminar obtida pela Ferj.

A Globo inclusive já transmitiu a semifinal entre Fluminense e Botafogo, enquanto o Flamengo exibiu a partida diante do Voltaço com sinal aberto pela Fla TV após longo imbróglio e críticas da torcida.