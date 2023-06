Princesa do Solimões x Tuna Luso ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Princesa do Solimões recebe o Tuna Luso na noite desta quarta-feira (14), no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de uma vitória, o Tuna Luso subiu para a terceira posição do grupo, com 12 pontos. Já o Princesa do Solimões perdeu e acabou estacionando em quarto lugar, com 8 pontos.

Prováveis escalações

Princesa do Solimões: Waldson, Eric, Tico, Leonardo, Ivan, Lucas, Banguele, Jonas, Koffi, Wesley e Marcelo.

Tuna Luso: Jefferson, Enzzo, Pedrinho, Marlon, Kaue, Dedé, Samuel, Edrean, Lukinhas, Daelson e Cassio.

Desfalques

Princesa do Solimões

Sem desfalques confirmados.

Tuna Luso

Sem desfalques confirmados.

Quando é?