Presidentes de Barcelona e PSG fazem reunião por Neymar em Mônaco

Josep Maria Bartomeu e Nasser Al Khelaifi estão em Paris e conversam sobre acordo definitivo para volta de Neymar ao Barça

O retorno de Neymar ao está mais próximo. Segundo apurou a Goal , os presidentes de Barcelona e , Josep Maria Bartomeu e Nasser Al Khelaifi, respectivamente, estão reunidos nesta quinta-feira em um hotel em Mônaco discutindo a transferência do camisa 10. As conversas avançaram e a expectativa dos espanhóis é que uma definição aconteça nas próximas horas, .

Na última noite, o PSG havia recusado a oferta do Barcelona de € 160 milhões, mais Rakitic e Todibo, em definitivo, e Dembélé, emprestado. Agora, as informações apontam que Dembélé e Todibo ainda oferecem resistência à ideia de deixar o Barcelona, enquanto Rakitic quer um contrato de quatro anos com o PSG, que oferece um vínculo por menos tempo.

Mais artigos abaixo

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Assim, o PSG ainda negocia para que o Barcelona ofereça mais dinheiro. Os valores devem variar de acordo com a posição dos jogadores possivelmente envolvidos na negociação. A expectativa do Barça, segundo fontes do clube, é que um desfecho aconteça ainda nesta quinta-feira.

Segundo a Sky Sports, Rakitic e Todibo já teriam acertado com o PSG, restando apenas Dembélé.

Neymar deixou o Barcelona em 2017 e se tornou o jogador mais caro da história com os € 220 milhões pagos pelo PSG na oportunidade. Após duas temporadas marcadas por lesões em momentos decisivos e algumas polêmicas, o brasileiro manifestou seu desejo de voltar ao Barcelona para tentar se reencontrar com o bom futebol.

Neymar vive dias de incertezas sobre seu futuro há algumas semanas, tornando-se o grande assunto desta janela de transferências. O brasileiro, inclusive, foi excluído dos primeiros jogos do PSG na Ligue 1 para definir sua saída do clube.

Neymar treina normalmente no PSG

Enquanto isso, Neymar segue trabalhando no PSG e nesta quinta-feira treinou normalmente em Paris. Em preparação para a quarta rodada da , contra o Metz, o PSG contou com o brasileiro treinando normalmente com o restante do elenco.