Neymar perde um de cada três jogos do PSG por lesão

Brasileiro foi baixa por 206 dias desde que assinou com o time de Paris há 747 e perdeu 35% dos jogos

O fechamento da janela de transferências está próximo e a resolução do destino de Neymar também. O tem tentado repatriar o jogador que foi vendido para o por 222 milhões de euros em 12 de agosto de 2017, há exatos 747 dias. Desse período Neymar passou 206 dias no departamento médico e perdeu um terço das partidas do clube de Paris. A saída do camisa 10 parece próxima, com rumores de que Barça e PSG teriam fechado um acordo.

Em sua primeira temporada, Neymar disputou 30 dos 56 jogos oficiais do PSG. Já na segunda temporada foram 28 de 55 partidas. Somado, nota-se que Neymar esteve presente em 58 dos 101 duelos, ou seja, 57% dos jogos. Oito dessas 43 ausências foram ou por decisão do técnico ou por sanções.

As lesões também o atrapalharam na seleção brasileira. O exemplo mais claro disso é sua ausência na Copa América 2019 disputada no Brasil. Desde que Neymar chegou ao PSG, a seleção brasileira fez 31 partidas e o camisa 10 só pode participar de 20 desses confrontos.

Em resumo, durante sua estadia na , seu clube e seleção fizeram 132 partidas e Neymar só conseguiu estar presente em 78 delas, ou seja, 59% das oportunidades. O brasileiro não disputa uma partida desde 27 de abril, quando o PSG foi derrotado para o na .