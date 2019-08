Em meio a negociações, Neymar novamente fica fora dos relacionados do PSG

Atacante segue com situação indefinida no clube parisiense

Neymar mais uma vez ficou fora da lista de convocados do . O clube parisiense divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o e o nome do brasileiro novamente não apareceu.

Em meio a negociações com e , o PSG optou por deixar o atacante fora dos compromissos do clube para que não atrapalhe a preparação da equipe.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

Durante entrevista coletiva neste sábado, o técnico Thomas Tuchel explicou a situação de Neymar.

"Todos os jogadores que treinaram estão disponíveis. Mas tudo depende. A primeira coisa que posso dizer é que ele está em forma. Fez uma boa semana, com intensidade. Fez os treinos todos com bom estado de espírito. Mas, por outro lado, a situação entre ele e o clube segue a mesma. A posição do clube é a mesma. Se as coisas mudarem e ficarem mais claras amanhã, ele pode jogar. Caso contrário, não vai (jogar)", disse Tuchel.