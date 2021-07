Real Madrid arma "operação saída" no elenco para poder contratar Mbappé

Assim como em janelas de transferências anteriores, os merengues querem colocar dinheiro em caixa; o atacante do PSG ainda está nos planos

O Real Madrid segurou os gastos nas últimas janelas de transferências. Florentino Perez não assina um cheque desde que contratou Reinier em janeiro de 2020, já que Alaba chega de graça vindo do Bayern de Munique. Neste ano, não será muito diferente. A ideia é realizar uma "operação saída" e juntar recursos para contratar Kylian Mbappé.

A estratégia pode não ser a favorita da torcida, mas será totalmente bem-vinda se o atacante do PSG for contratado. A princípio, a ideia é "se livrar" de alguns jogadores do elenco. No site do clube, estão listados apenas 29 atletas na equipe principal.

Mas o clube analisa que precisa de quatro ou cinco vendas, por uma questão quantia de dinheiro e da folha salarial. No desejo de renovar o grupo, a diretoria queria as saídas de Marcelo, Isco, Bale e Mariano. Nenhum dos quatro manifestou intenção de sair do clube.

Isso é um problema porque, principalmente, o novo capitão e o galês recebem altos salários e pouco condizentes com a função que estão desenvolvendo em campo. Os três primeiros, além disso, encerram o contrato em 2022, mas nem isso, até o momento, facilitou suas saídas. A premissa de Marcelo, por conta de sua carreira e da recente capitania, é respeitar o que ele quer.

Esse cenário, em um contexto de crise econômica por conta do coronavírus, reduz consideravelmente a margem de manobra do Real Madrid diante de novas contratações. Dificilmente você conseguirá ganhar dinheiro com Varane (há negociações com o Manchester United), Odriozola (começará como terceiro lateral direito), Ceballos (Ancelotti poderia abrir as portas do clube para ele), Jovic, Brahim e Kubo.

No fundo, o grande sonho do Real Madrid é contratar Kylian Mbappé. É o desejo de Florentino e dos madridistas. O francês fica sem contrato em 2022 e não deve prorrogar o vínculo no Parque dos Príncipes.

A chave para um negócio bem-sucedido é a paciência. Não é um problema que seria resolvido em junho, apesar dos rios de manchetes que Mbappé movimenta. Nem mesmo em julho. É um jogo de xadrez em que, se concordarem, o PSG o cobrará tarde e seguramente com um valor inicial exorbitante. A partir daí, a boa gestão de Florentino será essencial para alimentar uma nova galáctica para sua coleção de estrelas.