Premier League fecha janela de entradas nesta quinta. E isso afeta todo o mercado

Futuros de Pogba, Coutinho, Lukaku e outros estão indefinidos por conta da proximidade do fim da janela de transferências da Premier League

O mercado da bola da Premier League se encerra nesta quinta-feira (8). Os clubes locais não poderão fazer novas contratações depois da data. O limite definido atrapalha, inclusive, a saída de nomes de destaque no futebol europeu.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Paul Pogba, inclusive, é o nome que mais preocupa. O meio-campista quer deixar o e já deixou isso claro. No entanto, o clube inglês faz jogo duro na situação.

Recentemente, a ofereceu Dybala, Mandzukic e Matuidi em troca do jogador francês, campeão do mundo de 2018 por seu país. A ideia é levá-lo de volta ao Allianz Stadium, em Turim, de acordo com publicação do Tuttosport. O acordo, porém, ainda está distante.

O também demonstra interesse no jogador. Contudo, encontra o mesmo empecilho. Além da pedida elevada dos ingleses, a dificuldade para encontrar um substituto para o meio-campista.

Os Red Devils recusaram uma oferta do Real Madrid com a ideia de troca de James Rodríguez por Paul Pogba. O negócio foi informado pelo jornal The Times. Os Blancos ofereceram 27,4 milhões de libras além do craque colombiano para tentar o acordo. No entanto, o clube da Premier League pede 150 milhões de libras.

Mas a indefinição sobre saída não se restringe a Paul Pogba. Outro jogador do Manchester United não tem presença garantida, mas vê a situação da janela como um empecilho - caso de Romelu Lukaku.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

O atacante belga está na mira de de Milão e Juventus, ambos da . A saída, no entanto, ainda é uma incógnita. O clube até aceita negociá-lo, mas quer uma grana considerável para liberá-lo. O técnico Ole Gunnar Solskjaer, porém, gostaria de contar com um nome para o setor antes de negociar o belga em definitivo.

O tinha interesse em contar com o brasileiro Philippe Coutinho por empréstimo. No entanto, a sua situação é complicada. Além do tempo, que está cada vez menor, o jogador não deseja se transferir para a para defender um rival do , seu ex-clube.