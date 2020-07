Premier League 2020/21 começa já em setembro; veja as datas

Após a conclusão da temporada 2019/20, em 26 de julho, times ingleses terão sete semanas até o início de uma nova disputa

O já sabe quando começa a defender seu título da Premier League. A próxima temporada do Campeonato Inglês terá início no dia 12 de setembro de 2020.

O início tardio, com relação ao que é tradicionalmente estipulado na , acontece em função da pandemia do coronavírus. Com o rápido avanço da Covid-19, o futebol no país foi paralisado e, consequentemente, terá seu fim apenas em 26 de julho, próximo domingo.

Assim, sete semanas separam o fim da atual temporada com o início do próximo campeonato. Este tempo foi o que a Premier League julgou como necessário para que as 20 equipes pudessem se preparar adequadamente.

Mesmo começando um pouco mais tarde do que o usual, a competição terá sua última rodada em 23 de maio de 2021. A Premier League não pode se estender (assim como as outras ligas nacionais) porque entre os meses de junho e julho estão marcadas a Eurocopa, sediada em diversos países, e a Copa América, disputada na Colômbia e Argentina.

Para o início da próxima edição, torcedores ainda não poderão comparecer aos estádios. Há uma expectativa de que os times ingleses possam voltar a abrir os portões de seus estádios a partir de outubro, mas não há confirmação aguma do governo inglês sobre esta possibilidade.