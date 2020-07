Playoffs da Championship 2019/20: como funciona o acesso para a Premier League

Entenda o formato da disputa e veja datas e horários das partidas decisivas

Os playoffs da Championship já estão a todo vapor! Quatro times tradicionais da segunda divisão inglesa brigando por uma vaga na Premier League em um mata-mata, jogando algumas das partidas mais lucrativas do futebol mundial.

Com o Leeds- de Marcelo Bielsa- e o West Bromwich já garantidos na elite do futebol inglês por terem sido campeão e vice da competição, outras quatro equipes brigam pela última vaga em jogos repletos de tensão.

A Goal traz tudo que você precisa saber sobre a fase da competição. Confira!

O que são os playoffs da Championship?

Os playoffs da Championship são uma série de jogos de mata-mata colocando quatro times (cl brigando pela última vaga na Premier League.

Enquanto os dois primeiros colocados da competição se classificam diretamente para a elite do futebol inglês, o terceiro, quarto, quinto e sexto lugar do campeonato decidem seu destino nesta fase.

O terceiro colocado enfrenta o sexto, ao passo que o quarto enfrenta o quinto, com ida e volta, mas sem gols fora de casa. Os dois vencedores se enfrentam na final, no "jogo mais caro do futebol".

Quais são os times classificados para os playoffs da Championship em 2020?

E o ... 🍿



Equipe entrou na última rodada com 3 pontos e 5 gols de saldo de vantagem sobre o , um empate garantiria a ida aos playoffs de acesso.



Perdeu de 4x1 do e ainda viu o Swansea vencer o Reading por 4x1.



Terminou em 7º

¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/8DUIyJFkeC — PL (@plbrasil1) July 22, 2020

Os quatro times classificados para jogarem o mata-mata são , , e Swansea, nesta ordem.

Brentford (3º) e Fulham (4º) ambos lutaram por uma vaga direta, mas perderam a oportunidade na última rodada, enquanto os dois times do , City (5º) e Swansea (6º), se classificaram nas partidas finais - com este útlimo tirando uma vaga que parecia destinada ao Nottingham Forest nos acréscimos da última rodada.

Quais são os jogos dos playoffs da Championship e quando eles serão disputados?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Championship│ Playoffs de Promoção │ Semifinal



Ida

Swansea 1x0 Brentford

Cardiff 0x2 Fulham



Volta

29/07 – 15h45 - Brentford x Swansea

30/07 – 15h45 - Fulham x Cardiff pic.twitter.com/Y2gQIQyXXx — SC Parâmetro (de 🏠) ✊🏽 (@scparametro2016) July 27, 2020

Semifinais dos playoffs da Championship

Confronto Placar agregado Jogo de ida Jogo de volta Swansea (6º) x Brentford (3º) 1 x 0 (falta um jogo) Swansea 1 x 0 Brentford 29 de julho (às 15h45, de Brasília) Cardiff City (5º) x Fulham (4º) 0 x 2 (falta um jogo) Cardiff City 0 x 2 Fulham 30 de julho (às 15h45, de Brasília)

O primeiro confronto das semifinais acontece entre Swansea e Brentford. No jogo de ida, o time de Gales, classificado na sexta posição durante a fase de pontos corridos, bateu o rival por 1 a 0 dentro de casa. O jogo de volta será nesta quarta-feira (29), às 15h45 (de Brasília).

O segundo confronto das semifinais acontece entre Cardiff City e Fulham. No jogo de ida, os Cottagers bateram a equipe galesa por 2 a 0 fora de seus domínios. O jogo de volta será nesta quinta-feira (30), às 15h45 (de Brasília).

Final dos playoffs da Championship

Confronto Placar Data e horário a definir a definir 4 de agosto (às 15h45, de Brasília)

A final dos playoffs, em jogo único, acontecerá neste próximo dia 4 de agosto, às 15h45 (de Brasília), no tradicional estádio de Wembley.

Onde assistir aos playoffs da Championship?

Cardiff x Fulham, playoffs da Championship, agora, ao vivo na ESPN Brasil com @LARGOESPNe @mariomarra. ⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Gustavo Hofman (@gustavohofman) July 27, 2020

Todos os duelos da fase de mata-mata da segunda divisão estão sendo transmitidos na televisão pelos canais ESPN.

Além disso, o assinante pode assistir aos confrontos por streaming do app da ESPN.

Como assim "jogo mais caro do futebol"?

Você conhece o jogo mais valioso do futebol mundial?https://t.co/GWYO8oUpEx

Assim é conhecida a final dos playoffs da Championship. No canal, expliquei como uma partida pode garantir no mínimo 170 milhões de libras para o vencedor.

Segunda, 11h: x — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) May 25, 2019

A final dos playoffs da Championship tem a fama de "jogo mais caro do futebol mundial".

Explicamos: os valores recebidos por times da Premier League para jogar a competição aproximam-se, em média, de mais R$ 1 bilhão, enquanto que os números da Championship não chegam nem perto disso.

Assim, a equipe que consegue a vaga na primeira divisão inglesa recebe um bônus enorme se comparado a aquelas que batem na trave.

