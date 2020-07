Premier League pode voltar a ter torcida nos estádios em outubro

Boris Johnson, Primeiro-ministro do Reino Unido, revela planos do governo para uma reabertura mais ampla, com testes iniciais no mês de agosto

Não existe torcedor que não esteja com saudade de ir ao estádio para ver um jogo de futebol. E ao que tudo indica, os ingleses poderão matar a saudade em um futuro próximo. Nesta sexta-feira (17), Boris Johnson, Primeiro-ministro do Reino Unido, revelou que a Premier League poderá ter partidas com presença de público no mês de outubro deste ano.

Mas para isso, alguns testes ainda vão acontecer a partir do dia 1º de agosto. Então, se tudo acontecer conforme o esperado, a tendência é que os torcedores sejam liberados para voltar a frequentar os estádios a partir do dia 1º de outubro.

"Testaremos grandes reuniões, em locais como estádios esportivos, com vistas a uma reabertura mais ampla no outono", revelou o político. "A partir de outubro, pretendemos trazer de volta o público aos estádios. De uma maneira segura, sujeito ao êxito dos testes", explicou.

Assim como na grande maioria das competições que já retornaram, os jogos da Premier League estão sendo disputados com portões fechados desde que a liga foi reiniciada, no mês passado, após um hiato de três meses imposto pela pandemia do novo coronavírus.

A partir disso, medidas estritas de distanciamento social foram implementadas em toda a , com reuniões sociais proibidas há várias semanas.

Os demais eventos esportivos que ocorreriam na Grã-Bretanha neste ano, como Wimbledon e - este último com semifinal e final agendadas para Wembley, em Londres - foram cancelados ou adiados.

Então, com o achatamento da curva de novos contágios na Inglaterra, as medidas de distanciamento social foram afrouxadas, com lojas, bares e cinemas reabrindo, o que aumentou as esperanças de que eventos esportivos possam seguir o mesmo exemplo em breve.

Além dos torcedores, os clubes também aguardam o retorno do público aos estádios, principalmente os de ligas inferiores, que dependem ainda mais das receitas com bilheteria e enfrentam graves problemas financeiros como resultado do impacto do novo coronavírus.

A partir do anúncio de Johnson, criou-se a expectativa de que a final da FA Cup, marcada para o dia 1º de agosto - mesmo dia do início dos testes - possa ser disputada diante de alguns fãs. No entanto, o mais provável é que torcedores não sejam permitidos nos estádios até que a temporada 2020/21 comece, o que está programado para acontecer entre agosto e setembro deste ano.

Os detalhes de como os planos governamentais serão implementados ainda não foram revelados, mas ainda existe a possibilidade de que o distanciamento social seja mantido no futebol mesmo depois de outubro, caso os testes não sejam bem sucedidos.