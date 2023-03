Qual a premiação do Campeonato Carioca? Quanto ganha o campeão?

Pelo terceiro ano consecutivo, o campeão do estadual do Rio de Janeiro pode não receber valores em dinheiro

Dizem que a sensação de gritar “É campeão!” não tem preço, e no caso do Campeonato Carioca talvez a máxima não seja apenas algum tipo de licença poética. Isso porque a tendência é que, assim como ocorrido nos dois últimos anos, a edição 2023 do estadual do Rio de Janeiro não tenha premiação em dinheiro – seguindo a contramão do que acontece na maioria dos torneios de relevância.

Em novembro de 2022, a federação carioca (FERJ) projetava, através de um arbitral, um valor de R$ 9 milhões a serem divididos entre os finalistas. O campeão ficaria com R$ 8 milhões, enquanto o vice teria R$ 1 milhão como prêmio de consolação. No entanto, o fracasso no cenário dos direitos de transmissão das partidas fez com que a FERJ não garantisse mais estes valores.

Campeão em 2022, o Fluminense recebeu como premiação – além, é claro, do troféu e das medalhas aos jogadores e membros de comissão técnica – um carro. Mas o automóvel, cujo valor seria de cerca de R$ 80 mil, só foi para as Laranjeiras pelo fato de o Tricolor ter vencido um sorteio feito pela FERJ, que também incluiu campeões de outras divisões do Rio de Janeiro.

Flamengo e Fluminense são os finalistas do Campeonato Carioca 2023.