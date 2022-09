Prejuízo do Manchester United atinge R$ 2,8 bilhões

O Manchester United não teve bons resultados na última temporada, seja dentro ou fora de campo. O clube inglês divulgou nesta quinta-feira (22), o balanço financeiro do último ano com um grande rombo.

De acordo com os dados divulgados pelo United, o clube teve um prejuízo líquido de £ 115,5 milhões (R$ 662 milhões, atualmente) somente no período da temporada 2021/2022.

Os principais fatores para a perda milionária do United na última temporada foram o desempenho esportivo abaixo, fazendo o clube arrecadar menos que o esperado, e a alta folha salarial da equipe.

A dívida líquida do clube agora é de £ 514,9 milhões (quase R$ 3 bilhões) - um aumento de quase £ 100 milhões (R$ 576 milhões). A receita geral aumentou 18% em relação ao ano anterior, refletindo o retorno aos estádios cheios e o poder comercial duradouro do United, apesar da pandemia.

Após a publicação dos últimos números financeiros do United, o CEO Richard Arnold disse: "Desde nosso último relatório de ganhos, fortalecemos nosso time principal masculino, completamos uma turnê de verão bem-sucedida e estabelecemos uma base para construir no início etapas da temporada 2022/23 sob o comando do nosso novo treinador Erik ten Hag.

"Embora haja muito mais trabalho a fazer, todos no clube estão alinhados com uma estratégia clara para obter sucesso sustentado em campo e um modelo econômico sustentável fora dele, para benefício mútuo de torcedores, acionistas e outras partes interessadas".

A pandemia de coronavírus evidentemente afetou as finanças do Manchester United, mas eles ainda conseguiram contratar muito na última janela, gastando £ 220 milhões (cerca de R$ 1.25 bilhão) em nomes como Antony, Lisandro Martínez e Casemiro.