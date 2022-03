Pouso Alegre x Coritiba: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Brasil 2022

Em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Brasil 2022, o Coritiba vai até o estádio Manduzão, em Minas Gerais, enfrentar o Pouso Alegre pela vaga na próxima fase do torneio. A partida acontece às 21h30 (de Brasília).

Tanto um quanto o outro chegam com bons resultados na competição: o Pousão venceu o Paraná por 2 a 0 na primeira rodada, e o Coxa superou por 5 a 2, fora de casa, o Bahia de Feira. O Pouso Alegre participa pela primeira vez do torneio em sua história, e será a primeira oportunidade de confronto entre as duas equipes.

O Coritiba, na edição de 2021, acabou derrotado para o Flamengo por 3 a 0, eliminado na terceira fase.

Confira as informações da partida a seguir!

Mais artigos abaixo

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Os dois elencos, possivelmente, irão para o duelo assim como atuaram nos últimos confrontos, com seus times completos e sem desfalques.

Possível escalação da Pouso Alegre: Cairo; Nando, Ramon, Luanderson e Foguinho; Gledson, Eberê (Lucas) e Lucas Gonçalves (Wesley Fraga); Bruno Moraes, Denner e Iago Dias.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Val, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias (Gustavo Bochecha), Andrey (Guillermo de los Santos) e Thonny Anderson (Warley); Igor Paixão (Biel) Alef Manga e Léo Gamalho (Clayton).

DESFALQUES

POUSO ALEGRE:

Sem desfalques.

CORITIBA:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Pouso Alegre e Coritiba será transmitido ao vivo pela Amazon Prime Video, no streaming online. Na GOAL, você acompanha aos principais lances do jogo em tempo real.