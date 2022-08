Portuguesa x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista sub-20

Partida acontece nesta quinta-feira (4), pela 15ª rodada do Paulista sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (4), no Canindé, a partir das 15h (de Brasília), pela 15ª rodada do Paulistão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

O duelo desta quinta reúne as equipes que dividem a liderança do grupo 15. O São Paulo é o primeiro colocado, com 9 pontos (três vitórias e uma derrota), e saldo melhor que o adversário.

Do outro lado, a Portuguesa está na segunda posição, com a mesma pontuação e campanha do rival paulista.

Prováveis escalações

Possível escalação do Portuguesa: Ronaldo, Gustavo, Pedro Henrique, Lucas, Pedro, Izaoas, Rodrigo, Miguel, João Victor, Luccas, Denis e Wevysther.

Possível escalação do São Paulo: Leandro, Ythallo, João Adriano, Gabriel, João Douglas, Brian, Maik, Mateus, Lucas Inacio, Luís Felipe e Kayky.

Desfalques da partida

Portuguesa:

sem desfalques confirmados.

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Portuguesa x São Paulo DATA Quinta-feira, 4 de agosto de 2022 LOCAL Canindé, São Paulo - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 São Paulo Brasileiro Sub-20 31 de julho de 2022 Araçatuba 0 x 5 São Paulo Paulista Sub-20 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Bahia Brasileiro Sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília) São Paulo x Inter de Bebedouro Paulista Sub-20 10 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Portuguesa

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Bebedouro 2 x 4 Portuguesa Paulista Sub-20 27 de julho de 2022 Portuguesa 2 x 1 Inter de Bebedouro Paulista Sub-20 22 de julho de 2022

Próximas partidas