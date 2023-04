Portuguesa da Ilha x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Portuguesa da Ilha e Fluminense se enfrentam na tarde desta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Fluminense no YouTube.

Invicto no torneio com duas vitórias consecutivas, o Fluminense busca não só manter o aproveitamento de 100%, como também assumir a liderança, que no momento está com o Vasco, com nove.

Do outro lado, a Portuguesa da Ilha estreou com derrota para o Botafogo por 3 a 0, mas se recuperou ao bater o Flamengo por 1 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Portuguesa da Ilha: Juan Felipe; Kevin, Rafael Arruda, Patrick, Lima, Alisson, Gabriel Alves, Hugo Iglesias, Pedrinho, Ivisson, Alison.

Fluminense: Cayo Fellipe, Abner, Freitas, Kayky Almeida, Joilson, Erick, Jefté, Arthur, João Neto, Agner e Justen.

Desfalques

Portuguesa da Ilha

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?