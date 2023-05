Portuguesa x Ibrachina ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela sexta rodada da competição; veja como acompanhar

Portuguesa x Ibrachina se enfrentam neste sábado (20), às 15h (de Brasília), no Estádio Anacleto Campanella, pela 6ª rodada do Grupo 9 do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Portuguesa e Ibrachina estão com o mesmo aproveitamento no Paulsitão sub-20, ambos com 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota). A Lusa, porém, leva vantagem nos critérios de desempate, e fica na segundo colocação, deixando os rivais na terceira. O líder, Red Bull Bragantino, tem a mesmo pontuação da dupla.

Prováveis escalações

Portuguesa: Ronaldo, Alysson, Gustavo, Renan, Jonathan, Pedro Henrique, Leandro, Denis, Yavir, Pedro Augusto, Fabrício.

Ibrachina: Lucão; Gabriel Cunha, Carlão, Danilo Silva, Victor, Gabriel Matos, Jucelio, Kauã Oliveira, Fabrício, Gabriel Vitor e Marcus Vinicius.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Ibrachina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?