Portuguesa x Democrata ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Luso Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa-RJ e Democrata se enfrentam nesta quarta-feira (14), a partir das 20h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do F.SportsTV, no streaming.

Líder do Grupo 6 com 16 pontos, a Portuguesa sofreu sua primeira derrota na Série D na última rodada, perdendo por 1 a 0 para o Democrata. Até o momento, a equipe acumula cinco vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Democrata ocupa a terceira posição com 12 pontos.

Prováveis escalações

Portuguesa: Dida; Marcelo Toscano, Lucas Santos, Raphael, Arthur; Yuri, Watson, Fabio Luis; Romario, Mauro. Técnico: Caio Couto.

Democrata: Glaycon; Marcelinho, Weslley, Hiago, Lucas Silva; Matheusinho, David, Douglas; Roni, GB, Nael. Técnico: Paulo Schardong.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Democrata

Sem desfalques confirmados.

Quando é?