Porto x Lazio: escalação, desfalques e mais do jogo da Liga Europa 21/22

O Porto enfrenta a Lazio nesta quinta-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela segunda fase da Liga Europa.

Na primeira fase, a Lazio encerrou na vice-liderança do grupo E, com nove pontos. Foram duas vitórias, três empates e uma derrota.

Já o Porto caiu na UCL após ter ficado em terceiro do grupo B, com cinco pontos, tendo apenas uma vitória em seis partidas.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Porto vai com 3 desfalques para o jogo: o lateral-esquerdo brasileiro Wendell, expulso na última rodada da Champions, mesma situação do goleiro argentino Marchesín. Outra baixa do time portista é Wilson Manafá, com um problema muscular.

Já a Lazio também tem três jogadores fora da partida: o zagueiro Acerbi, o lateral-direito Lazzari, ambos machucados. E o craque do time, Ciro Immobile, que está com gripe.

Possível escalação do Porto: Diogo Costa; Znusi, Pepe, Mbemba e João Mario; Otávio, Vitinha e Uribe; Fábio Vieira, Taremi e Evanilson.

Possível escalação da Lazio: Strakosha; Marusic, Patric, Luiz Felipe e Hysaj; Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson; Zaccagni e Pedro

DESFALQUES

PORTO:

MANAFÁ: lesionado

WENDELL: suspenso pelo cartão vermelho

MARCHESÍN: suspenso pelo cartão vermelho

LAZIO:

MANUEL LAZZARI: lesionado

FRANCESCO ACERBI: lesionado

CIRO IMMOBILE: gripe

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Porto e Lazio será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.