Por que um lateral do PSG foi vaiado em Israel?

Hakimi, da equipe francesa, encontra novamente uma equipe israelense nesta quarta (14), quando enfrentará o Maccabi Haifa pela Champions League

Nesta quarta-feira (14), o PSG vai à Haifa, em Israel, para a partida contra o Maccabi, pela Champions League 2022/23. O duelo é apenas o segundo encontro da equipe francesa e os jogadores vão confiantes, devido a vitória contra a Juventus. Para o lateral Hakimi, no entanto, o foco no jogo talvez deva ser dobrado.

Isso porque, na última vez em que o PSG esteve em Israel, no confronto contra o Nantes, pela final da Supercopa da França, quando o time de Hakimi venceu por 4 a 0, o público do estádio focou intensamente em vaiar o lateral em todo momento que este tocava na bola.

As vaias foram direcionas a Hakimi devido ao seu direcionamento religioso, que, ainda quando era jogador da Inter de Milão, publicou nas suas redes sociais um tuite em apoio à Palestina. A publicação não agradou certa parte dos torcedores israelenses, que guardaram as vaias até uma oportunidade de soltá-las ao vivo para o lateral.

O ex-jogador Ludovic Obraniak falou sobre a situação, relatando sua experiência quando jogou em Haifa: "Quando cheguei, eles estavam há cinco ou seis jogos sem ganhar. Se tivéssemos que tomar um ponto de referência, é muito parecido com a atmosfera turca. O estádio é como uma caixa de bombons, e quando eles (torcedores) esquentam, esquentam mesmo. Mesmo que o povo permaneça civilizado."

Getty Images

Obraniak ainda relatou que há atletas no time com outras opiniões religiosas que estão, ainda assim, bem inteirados com os colegas: "A cidade é conhecida pela boa convivência das diferentes comunidades. E há jogadores árabes e muçulmanos na equipe que estão perfeitamente integrados, mas se Hakimi tomou partido, ele ainda corre o risco de atrair alguma ira."

Para o jornalista francês Jonathan Serero, entrevistado pelo Le Parisien, no entanto, pode ser que não haja tantas vaias frequentes como foi no último encontro entre os israelenses e o lateral marroquino. "Acho que será direcionado contra o time adversário em geral (vaias)", comentou Serero. "Muitos torcedores também apoiam a causa palestina e, por isso, não vão vaiar Hakimi".