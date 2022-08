Por que Raul Jimenez comemorou seu gol como um "pirata"?

Raul Jimenez admitiu que planejou sua comemoração atraente na pré-temporada

Com apenas sete minutos no relógio no empate da segunda rodada da Carabao Cup do Wolves contra o Preston, o atacante mexicano Jimenez deu o toque final a uma jogada de ataque brilhante de Rayan Ait-Nouri., abrindo o placar no confronto.

Na comemoração de seu gol, Jimenez correu em direção ao gol, pegando um tapa-olho e um gancho de pirata, causando surpresa nos torcedores pela sua forma de comemorar.

Quando questionado sobre a referência pirata pelo site oficial do Wolves, o atacante mexicano disse: “Estava planejando desde a pré-temporada esse tipo de coisa. Espero poder marcar mais e fazer mais vezes. Você precisa esperar que eu marque novamente e vamos ver o que vem a seguir."

O gol de Jimenez abriu o placar, e colocou o Wolves a caminho de uma vitória por 2 a 1 contra o Preston. O time da Premier League garantiu passagem segura para a terceira rodada, onde enfrenta o Leeds em casa.

Getty Images

Jimenez tem lutado para retomar sua forma na Premier League desde que fraturou o crânio contra o Arsenal em novembro de 2020. Na atual temporada, o mexicano atuou apenas 31 minutos na competição nacional, entrando no segundo tempo do jogo contra o Tottenham.