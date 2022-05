Por que o Chile quer tomar a vaga do Equador na Copa do Mundo 2022?

Nesta quinta-feira (05), o Chile fez forte acusação sobre o Equador, alegando que os rivais de continente escalaram um jogador irregularmente em seu plantel. Caso isso se confirme, os equatorianos podem ser punidos com a expulsão da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e os chilenos vão acabar, por acaso da tabela de Eliminatórias, ficando em seus lugares.

A inegibilidade do jogador está relacionada, segundo a acusação chilena, sobre a falsa documentação deste. O Chile se refere a Byron Castillo, zagueiro do Equador, que junto a outros atletas, surgiu no futebol equatoriano ainda jovem investigado pelos registros irregulares.

Isso pois, durante vários anos, investigações registraram a chegada de 75 atletas jovens, que chegaram ao Equador, com documentação falsa, e Castillo está no processo desde que surgiu ao futebol profissional. “Como poderíamos não agir com esse nível de evidência em nossas mãos”, disse Eduardo Carlezzo, advogado da ANFP (Federação Chilena de Futebol), ao New York Times. “O nível, tanto em quantidade quanto em qualidade, das informações e evidências que conseguimos coletar nos surpreendeu".

O presidente da ANFP, Pablo Milad, reafirmou a fala do advogado, esperando que a entidade organizadora da Copa do Mundo tome as devidas providências: “Entendemos, com base em todas as informações e documentos coletados, que os fatos são muito graves e devem ser minuciosamente investigados pela Fifa. Sempre respeitamos os princípios do fair play e esperamos que as outras federações façam o mesmo.”

Cautelosos no início, o próprio Equador estava receoso com a convocação de Castillo e, em 2021, o vice-presidente da federação equatoriana confirmou: "Acho que ele é um bom jogador. Se dependesse de mim, não o deixaria jogar pela seleção. Eu não correria esse risco. Eu não arriscaria tudo o que estamos fazendo.”

Por que o Chile ganharia a vaga do Equador?

Getty

Caso a situação se confirme, como citado, o Chile ficaria com a vaga do Equador: os equatorianos terminaram a disputa das vagas em quarto, enquanto os chilenos ficaram em sétimo, junto ao Peru, que disputa as Eliminatórias Internacionais.

Desse modo, os pontos do duelo em que Castillo atuou contra o Chile seriam todos concedidos ao país, tirando-os do Equador. A Colômbia está acima dos chilenos na tabela, mas o zagueiro não participou do confronto contra a seleção de Luis Díaz, então não teria necessidade de dar os pontos aos colombianos.