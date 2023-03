Por que o Bayern demitiu Julian Nagelsmann e contratou Thomas Tuchel

Apesar de ter eliminado o PSG da Champions League, os resultados no Campeonato Alemão não estavam agradando

Há pouco tempo o Bayern de Munique deu uma demonstração de força na Champions League, ao eliminar o Paris Saint-Germain – com Messi e Mbappé em campo – nas oitavas de final. O clube alemão é, mais uma vez, apontado como um dos favoritos ao título mesmo nesta sua primeira temporada sem Lewandowski, vendido ao Barcelona. E ainda assim, o técnico do time, Julian Nagelsmann foi demitido. O que explica uma decisão destas?

A verdade é que, apesar da rotina de boas campanhas na Champions League (ao menos até aqui), no Campeonato Alemão o Bayern viu o seu dia a dia de vitórias e estadia absoluta na liderança mudar. O time faz uma temporada irregular na Bundesliga. Ao contrário de anos anteriores, o título, que seria o 11º em sequência, está longe de estar encaminhado. A derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen fez com que os Bávaros saíssem da liderança, que agora está com o Borussia Dortmund. E em um clube que permite apenas o verbo “ganhar” e suas variações, foi o bastante para decretar a saída de Nagelsmann.

Tudo bem que a “sombra” de Thomas Tuchel também pode ter encorajado os dirigentes a tomarem a decisão. Considerado um dos melhores treinadores da atualidade, o alemão (que tem passagem pelo Borussia Dortmund) estava sem clube desde que foi demitido do Chelsea em meio à mudança de dono no clube londrino. Além do fato de ser alemão, Tuchel começava a ser especulado como opção nos melhores clubes do mundo. O Bayern, então não teve dúvidas.

Getty

A esperança de Tuchel e do Bayern é ver uma espécie de reprise de 2021, quando Tuchel assumiu o comando do Chelsea na metade da temporada e levou os Blues ao título daquela Champions League. Julian Nagelsmann, por outro lado, deixa os Bávaros naquela que vinha sendo a sua segunda temporada. Pelo clube, conquistou um Campeonato Alemão. Restam nove rodadas a serem disputadas na competição doméstica.