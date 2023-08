Por que o Barcelona não está jogando no Camp Nou?

Veja o motivo do Barça não atuar em sua casa nesta temporada

O Barcelona jogou, neste domingo (20), como mandante pela primeira vez na temporada. A equipe culé venceu o Cádiz pelo placar de 2 a 0. Mas a casa do Barça não é aquela que estamos acostumados, já que o Camp Nou está em reforma e ficará, pelo menos, uma temporada inteira sem receber nenhum jogo de futebol.

Dessa forma, o atual campeão de La Liga manda suas partidas no Estádio Olímpico Lluís Companys, também conhecido como Olímpico de Montjuic. A arena de jogos foi construída em 1927, para Exposição Internacional de 1929 e para tentar sediar as Olimpíadas de 1936, que acabaram acontecendo em Berlim. Em 1989, o estádio foi reformado para ser o principal local de competições dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Situado a cerca de cinco kilômetros do Camp Nou, o estádio olímpico será a casa provisória do Barcelona nas temporadas 2023/24 e 2024/25.

As obras não serão apenas no sentido de renovar o Camp Nou, será construído um complexo, com diversas atrações e serviços, que se chamará Espai Barça. O custo estimado da obra é de 1.45 bilhão de euros (cerca de R$ 8 bilhões), que será financiado por 20 empresas, que se uniram para viabilizar o alto investimento. As empresas estadunidenses JP Morgan e Goldman Sachs, que atuam no setor financeiro e imobiliário, serão as principais parceiras neste negócio.

