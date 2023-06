Por que Neymar não joga pelo Brasil contra o Senegal?

Seleção fará o terceiro jogo seguido sem o camisa 10

A seleção brasileira fará mais um jogo sem Neymar nesta terça-feira (20), no amistoso contra o Senegal. Ainda sem um treinador efetivado, o Brasil fará a terceira partida sem contar com seu camisa 10 neste ano.

Depois da vitória por 4 a 1 sobre Guiné, neste sábado (17), a seleção brasileira viaja a Portugal, onde vai enfrentar a seleção do Senegal, em mais uma partida amistosa nesta Data Fifa. E, assim como nos outros dois jogos em que esteve à frente do Brasil, Ramon Menezes não poderá contar com o principal jogador da equipe.

Neymar, que se lesionou em fevereiro, em um jogo entre Paris Saint-Germain e Lille, pela Ligue 1, segue tratando seu tornozelo. O atacante, que passou por uma cirurgia na região, deve voltar aos gramados apenas em julho, na pré-temporada europeia, quando completará cinco meses parado.

Na ausência de Neymar, Vinícius Jr. assumiu a camisa 10 da seleção brasileira, deixando a 11, usada em outras partidas, para Rodrygo. Contra Guiné, o atacante do Real Madrid deixou o seu gol, ao fechar o placar em uma cobrança de pênalti, já no segundo tempo.