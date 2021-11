Por que Neymar não joga contra a Argentina, pelas Eliminatórias?

A seleção brasileira sofreu uma baixa inesperada na tarde desta segunda-feira (15), véspera do clássico contra a Argentina. Neymar, camisa 10 e principal jogador da equipe de Tite, foi cortado da delegação brasileira e sequer viaja para o jogo.

Neymar sentiu um incômodo muscular no último treinamento da seleção antes do confronto contra a Argentina. Como informou o GE.com, o atacante conversou com a comissão técnica e a decisão foi unânime. A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2022 e Neymar tem um compromisso importante com o PSG na próxima semana: duelo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões.

Em nota, a CBF esclareceu o corte do jogador, que não viaja para a Argentina com o restante da delegação. Neymar deve embarcar para Paris já nesta quarta-feira (17).

"Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda.

Neymar Jr. relatou insegurança com a situação e por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para San Juan, local do jogo desta terça-feira (16) contra a Argentina."

Com a lesão de Neymar, Tite perde mais uma peça importante em sua equipe titular. O volante Casemiro também não pode atuar contra os argentinos, mas por suspensão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória brasileira por 1 a 0 contra a Colômbia.

Brasil e Argentina entram em campo em San Juan, no estádio Bicentenário, às 20h30 (horário de Brasília), nesta terça-feira, 16 de novembro. Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real.