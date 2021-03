Por que Neymar desfalca o PSG contra o Barcelona na Liga dos Campeões?

Camisa 10 do time parisiense não joga contra o ex-clube nesta quarta-feira (10); o brasileiro também não atuou no jogo de ida das oitavas de final

Quando a Uefa realizou o sorteio dos confrontos das oitavas de final, a expectativa era ver o confronto entre Lionel Messi e Neymar nos embates entre Barcelona e PSG. No entanto, o brasileiro se lesionou dias antes do primeiro confronto e não conseguiu se recuperar a tempo para entrar em campo no jogo desta quarta-feira (10) no Parque dos Príncipes.

Neymar está fora de combate desde o jogo contra o Caen, pela Copa da França, no dia 10 de fevereiro. Com uma lesão na virilha, o brasileiro deixou o jogo mais cedo e perdeu todos os jogos do PSG desde então.

O prazo de recuperação dado pelo Paris Saint-Germain era de cerca de um mês, completado justamente nesta quarta-feira. O atacante já treina com o restante do grupo, mas Mauricio Pochettino, que já há alguns dias falava que não iria acelerar o processo de recuperação de seu jogador, explicou que Neymar ainda não tem condições totais de jogo.

"Não é uma decisão, é a realidade. A forma de Neymar não permite que ele esteja em campo amanhã [quarta-feira]. Ele trabalhou duro para estar em forma o quanto antes pelo time. Os médicos também trabalharam muito para ele voltar, estamos todos tristes porque estavamos animados com a chance dele jogar, é um momento especial para ele. Ele esperava estar recuperador para esse compromisso, mas ainda faltam alguns dias", disse Pochettino.

No jogo de ida, Neymar assistiu de sua casa a vitória do PSG por 4 a 1 contra o Barcelona em pleno Camp Nou e comemorou muito o hat-trick anotado por Kylian Mbappé. Mesmo sem condições de jogo, é esperado que o camisa 10 vá ao Parque dos Príncipes e fique nas tribunas do PSG torcendo pelos companheiros. Em uma partida envolta pela "Remontada" de 2017, a ideia do Paris Saint-Germain é justamente não deixar que algo semelhante aconteça.

PSG e Barcelona duelam a partir das 17h (de Brasília) nesta quarta-feira (10). Aqui na Goal, você acompanha todos os lances deste grande duelo em tempo real.