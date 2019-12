"Por que não o número 1 da Bola de Ouro?", questiona Mane, quarto colocado

Atacante senegalês espera que ganhar mais troféus com os Reds possa ajudá-lo a se aproximar do cobiçado prêmio individual

O atacante do , Sadio Mané, estava de olho em ganhar a Bola de Ouro depois de terminar em quarto na votação de 2019.

O capitão do , ​​Lionel Messi, conquistou o prêmio pela sexta vez na cerimônia de segunda-feira em Paris.

O companheiro de equipe de Mané, Virgil van Dijk, foi nomeado vice-campeão, com o craque da , Cristiano Ronaldo, em terceiro, cerca de 210 pontos atrás do rival argentino.

Mané era um lugar mais atrás, mas o craque de sugeriu mais sucesso com o campeão europeu Liverpool, que poderia ajudá-lo a competir pelo prestigioso prêmio do futebol.

Os Reds, agora uma força em casa e no exterior, tinham quatro jogadores no top 10 e seis no top 20.

"Isso significa que somos uma grande equipe com ótimos jogadores e ótima qualidade", disse Mané ao site oficial do Liverpool.

"Os meninos ainda têm muito a mostrar e espero que nesta temporada possamos mostrá-lo. Estou muito orgulhoso e feliz por ser o quarto do mundo. Estou ansioso e por que não o número um, talvez? Farei todo o possível para ganhar a Liga dos Campeões e a Premier League com o Liverpool e veremos o que vai acontecer".

O jogador de 27 anos se recuperou estrelando o gol da vitória por 5-2 sobre o no dérbi de Merseyside e poderia recomeçar quando os líderes visitarem Bournemouth no sábado.

"Acho que o cansaço está na cabeça. Estou pronto para partir. Estou me sentindo renovado de novo", disse ele.

"Espero [descansar em algum momento], mas quando eles me colocarem no banco, eu respeito e estarei aqui para pressionar meus companheiros de equipe porque somos o Liverpool. Quarta-feira foi um bom exemplo com Bobby [Firmino] e Mo [Salah], isso significa que outros jogadores podem conseguir o emprego. Estou aqui e o que eles decidirem, estou pronto para ir".

Após sua viagem ao Vitality Stadium, Jurgen Klopp preparará sua equipe para outro jogo fora na Liga dos Campeões contra o Red Bull Salzburg, em 10 de dezembro.