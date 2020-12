Por que Morata é o parceiro ideal para Cristiano Ronaldo na Juventus?

Atacantes jogaram juntos no Real Madrid e agora se reencontram na Velha Senhora para formar uma dupla de ouro sob o comando de Andrea Pirlo

Álvaro Morata chegou na Juventus nesta temporada e demorou pouquíssimo tempo para mostrar que a aposta foi correta. Mas além de seu desempenho individual, o espanhol vem provando que pode ser o parceiro ideal para Cristiano Ronaldo, uma combinação que está funcionando de modo praticamente impecável sob o comando de Andrea Pirlo. E os números comprovam isso.

A dupla de atacantes é responsável por marcar mais de 60% dos gols da Velha Senhora na temporada. Dos 34 gols do clube até aqui, 12 foram anotados por Cristiano Ronaldo, em apenas dez partidas, e nove foram de Morata, em 13 exibições.

Depois dos dois, na lista de artilheiros da equipe até aqui, aparecem empatados Kulusevski, Bonucci e McKennie, todos com apenas dois tentos. Dybala vem na sequência, com apenas um.

Foto: Getty Images

Desde que CR7 deixou a ponta do campo para se tornar realmente um atacante, atuando diversas vezes como um centroavante de fato - mudança tática feita durante a passagem de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid -, ele sempre teve a seu lado Benzema, que fazia com maestria tudo o que era necessário para o português brilhar.

O atacante francês jogava muitas vezes como um segundo atacante, se movimentando bastante para abrir espaço para Ronaldo invadir a área e fuzilar os goleiros.

Contudo, desde que o ’robozão’ chegou à Juve, ele ficou órfão de um grande parceiro de ataque - Higuaín e Mandzukic não têm a mesma capacidade de Benzema para jogar fora da área, nem o mesmo poder de movimentação ou a mesma visão de jogo. Porém, desde que Morata chegou a Turim, essa história começou a mudar.

O espanhol, apesar de ser centroavante, é um jogador rápido, que usa bem sua velocidade para sair da área e ajudar na construção das jogadas. Com isso, Ronaldo fica com mais liberdade para jogar mais centralizado e também tem a opção de receber a bola aberto pelos lados, enquanto seu parceiro fica segurando os zagueiros pelo meio. Além disso, os dois jogadores finalizam bem com as duas pernas e são verdadeiras ameaças nas bolas aéreas, um pesadelo para qualquer defesa.

E o entrosamento rápido entre os dois não aconteceu por acaso. Morata também jogou ao lado de CR7 no por três temporadas e, apesar de não ter sido titular, viu Benzema executar a função com maestria.

Foto: Getty Images

Agora para a , começar com a dupla em campo significa iniciar com o placar em 2 a 0. Em sete das oito vezes que atuaram juntos, balançaram as redes pelo menos duas vezes. Na única vez em que isso não aconteceu, contra a , marcaram “apenas” um gol.

Com tamanho aproveitamento, Dybala é quem paga o preço. Pirlo tem deixado o argentino no banco de reservas e mostra que, por enquanto, não pretende usar o poderoso tridente de ataque. É claro que isso pode acontecer no futuro, mas enquanto Morata e Ronaldo estiverem marcando gols assim, o treinador italiano não sentirá falta de mais ninguém no ataque.