Como Cristiano Ronaldo aceitou, sem pressão, se tornar centroavante no Real Madrid de Ancelotti

O treinador indicou que o português devia ir para a nova posição, mas só se sentisse confortável

Se hoje Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de ser um centroavante completo, isso está na conta de Carlo Ancelotti. Antes da chegada do treinador ao , o português não atuava como um camisa 9, mas sim um atacante.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Paul Clement, assistente de Ancelotti em diversos clubes, inclusive no Real Madrid, esteve presente durante a transição de Ronaldo e afirma: foi um golpe tático e um exemplo de gestão do treinador italiano.

Mais times

"Quando chegamos ao clube, ele já tinha jogado como número nove, mas Carlo teve a idéia de que, em 2013-14, se tornaria um centroavante em tempo integral para que não precisasse acompanhar um lateral", disse Clement à Goal.

E, quando Ronaldo tentou argumentar de que preferia ficar à esquerda, cortando para dentro, seja para chutar, cruzar ou dar o passe, Ancelotti se mostrou bastante compreensivo. "Carlo disse apenas: 'Olha, é importante que você esteja confortável e não queremos que você se sinta desconfortável'. É um exemplo de como ele administra os melhores jogadores; ele não bateu o pé e disse 'agora você é um atacante'. Era importante para Ronaldo estar à vontade porque ele era o jogador, e funcionou bem".

A mudança de CR7, porém, desencadeou uma mudança geral no time de Real. Para que ele não precisasse ficar atento à marcação Clemente explica que Ancelotti fez alguns ajustes no esquema tático dos Blancos; era um sistema defensivo e outro ofensivo.

"Defensivamente, seria um 4-4-2 onde Ronaldo seria um atacante com Karim Benzema. Então, Angel Di Maria, que estava à esquerda do meio-campo, se moveria para a esquerda para criar um quatro. Era uma forma para permitir que Ronaldo jogasse mais avançado", disse.

Foto: Getty

Inovação tática e flexibilidade são características da carreira de Ancelotti - características que sempre o viram adaptar seus métodos aos jogadores disponíveis. Trouxe um sucesso surpreendente para o atual treinador do , que também ganhou grandes honras com , , e .

No coração do sucesso de Ancelotti com Madrid estava sua relação com Ronaldo. Eles ganharam quatro troféus em um período de dois anos, incluindo a vitória de La Decima, em 2014, contra o Atlético de Madri na final da Liga dos Campeões. Naquele mesmo ano Ronaldo conquistou uma Bola de Ouro, e Clement lembra do português como o profissional exemplar nos bastidores.

Mais artigos abaixo

"Eu sempre cito Carlo, que dizia: 'Quando Ronaldo entra em campo, você sempre tem uma vantagem de 1-0'. Em nossos dois anos lá, ele marcou 50 gols por temporada. Você começa à frente apenas por tê-lo". Que vantagem isso é! Eu gostava muito dele. Era um bom rapaz, inteligente e um homem de negócios. Ele era uma grande pessoa com um bom caráter", lembrou.

"Ele estava sempre contando histórias e ajudava seus companheiros de equipe. Isso é antes de falar de seu talento e de sua ética de trabalho. Ele trabalhava dentro e fora do campo, seu trabalho era marcar e ajudar a marcar gols. Era isso que o motivava. Fora de campo, ele é super profissional com seu cuidado e atenção à recuperação, trabalho na academia, treinamento de força, dieta e nutrição. Foi incrível", completou Celemnet, que hoje é treinador do Cercle Brugge, irmão belga do .