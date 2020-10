Benzema tentou imitar um Ronaldo e precisou mudar seu jogo pelo outro

Atacante do Real Madrid tinha Ronaldo Fenômeno como inspiração, mas precisou mudar seu estilo para jogar com Cristiano

Benzema é um dos grandes centroavantes do futebol mundial e sua carreira tem uma forte relação com os ‘Ronaldos’ do futebol. Cresceu tentando imitar o Fenômeno para se tornar um atacante letal, mas quando chegou ao , teve que mudar seu estilo de jogo e deixar os gols de lado para se tornar parceiro de Cristiano.

Benzema se desenvolvia como jogador enquanto Ronaldo Fenômeno dominava o futebol mundial. Até por conta da posição dos dois, era natural que o francês tivesse certa admiração pelo brasileiro. Mas a relação não parava por aí.

Na verdade, R9 foi o grande ídolo do atual centroavante do Real Madrid, e teve uma contribuição muito importante para sua formação como atacante, como o próprio francês revelou em entrevista ao programa Universo Valdano, da Movistar.

“Ronaldo foi meu ídolo desde muito jovem. Comecei a assistir futebol por causa dele. Eu olhava seus movimentos e tentava copiar. Mas não havia ninguém como ele, eu o admirava muito. Alguns jogadores tinham sua velocidade, mas não o controle da bola e a habilidade ao mesmo tempo”, destacou Benzema.

“As pessoas pensam que ele só fez gols, mas ele fez de tudo. Os atacantes precisam saber fazer muitas coisas, não apenas marcar gols, e ele foi o exemplo perfeito. Aprendi muito com ele Zinedine Zidane [atual treinador do Real Madrid]”, completou.

E após observar tanto R9 assombrar as defesas adversárias, Benzema também se tornou um centroavante de prestígio internacional e temido pelos zagueiros.

Porém, ao chegar no Real Madrid - clube onde o brasileiro também foi ídolo -, teve a seu lado a companhia de outro Ronaldo, o Cristiano. E para conseguir jogar com o craque português, teve que deixar de lado algumas coisas que havia aprendido com o Fenômeno.

“Ele [Cristiano] estava lá para fazer gols, e eu tive que mudar a forma como jogava, deixar de lado minha própria vontade de marcar”, lembrou o jogador admitindo que não teve nenhum problema quanto a isso.

Então, após CR7 deixar Madrid como o maior artilheiro da história merengue, rumo à , da , Benzema voltou a assumir o protagonismo do Real e o posto de artilheiro da equipe.

A título de comparação, na última temporada de CR7 na , Benzema marcou apenas 12 gols. Já nos dois anos sem o português, balançou as redes 57 vezes, 30 em uma temporada, 27 na outra. E foi assim, ao melhor estilo matador de Ronaldo Fenômeno, que o atacante francês se tornou o quinto maior artilheiro do Real Madrid, com 250 gols marcados.

E pelo menos por enquanto, com as constantes lesões de Hazard, ele continuará sendo o grande líder técnico da equipe, principalmente do setor ofensivo. Mas isso é algo que ele já havia aprendido com um certo Ronaldo.