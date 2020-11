Juventus comprará Álvaro Morata... mas não nesta temporada

A Goal confirma que a Juve não executará a opção de compra pelo atacante tão cedo, mesmo que esteja 'encantada' com o futebol do espanhol

Ainda que muitos estejam afirmando que a Juventus tem interesse na contratação imediata de Álvaro Morata, segundo fontes ouvidas pela Goal, esta não é a realidade. Mesmo que o atleta viva um grande momento e a Juve já considere que sua chegada foi um acerto, o clube italiano não tem pressa para fechar a negociação em definitivo e irá esperar até a próxima janela de transferências.

Ainda de acordo com informações da Goal, a intenção da Velha Senhora é estender ao máximo o prazo disponível para a compra, dentro do acordo fechado com o , e garantir a permanência do atacante espanhol à partir da próxima temporada.

Se a Juve já tem a certeza que quer Morata em definivo, por que não contratá-lo agora? Simples. Se tivesse que fechar a compra agora, deveria pagar, à vista, 45 milhões de euros, um preço muito caro para um clube cujas finanças não passam por um grande momento, após a equipe perder, assim como muitos outros clubes, várias receitas devido a pandemia do Covid-19.

O que pretende fazer a Juve?

Segundo as informações obtidas pela Goal, a Juve pretende estender seu empréstimo por mais uma temporada - o acordo permite tal possibilidade -, pagar mais 10 milhões ao Atlético por essa cessão e os 35 milhões restantes em junho de 2022. Dividindo esses valores, o clube terá mais potencial econômico para agir no mercado de transferências, reforçar a equipe e só fazer maiores investimentos após um provável retorno do público aos estádios.

O que o Atlético pensa sobre o formato de negócio?

O Atlético de Madrid já sabe das intenções da Juventus. O formato da negociação já previa um empréstimo por dois anos, recebendo 10 milhões de euros anuais neste período, com o passe do jogador pré-fixado em 45 milhões caso a Juve executasse a opção de compra em 2021, e 35 milhões, caso o fizesse em 2022.

A relação entre os dois clubes são excelente e neste momento, as diretorias imaginam que se tudo continuar assim, Morata será definitvamente um jogador "bianconeri".

Morata tem contrato com o Atlético até 2023

Existe sim, um cenário menos provável, mas que temos que levar em conta: se passar duas temporadas e os italianos não pagarem o valor do passe pré-fixado, Morata voltaria ao Atlético de Madrid, pois tem contrato com os Colchoneros até junho de 2023. Neste caso, o Atleti receberia 20 milhões de euros por dois anos de empréstimo e recuperaria um bom atacante.