Pirlo tem invencibilidade recorde como técnico da Juventus, mas ainda não convence

Foi com certo sofrimento, e apenas nos minutos finais, que a Velha Senhora arrancou uma vitória de virada sobre o Torino, pela Serie A

A treinada por Andrea Pirlo venceu mais uma na italiana. Desta vez, a vítima foi o . Os gols de McKennie e Bonucci garantiram a vitória de virada sobre o rival da cidade, e vencer clássico, ainda que não seja novidade para os bianconeri baterem o Toro, é sempre importante. Ainda assim, o incipiente trabalho feito pelo treinador da Juve não convence todos os torcedores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os atuais eneacampeões consecutivos foram superiores dentro do Allianz Stadium. Como vem sendo a tônica não apenas sob o comando de Pirlo, mas era também com o seu antecessor, Maurizio Sarri, a Juventus dominou a posse de bola de maneira confortável. Entretanto, quem saiu na frente foi o Torino, que apostou tudo no contra-ataque e estufou as redes de Szczesny logo aos 9 minutos – com o zagueiro N’Kolou. Mesmo tendo Cristiano Ronaldo em campo, os juventinos não conseguiam traduzir o maior tempo de bola no pé colocando a esfera no fundo das redes.

Mais times

O fato de não ter conseguido empatar rapidamente, foi o fator que irritou o torcedor juventino, mal-acostumado com a hegemonia dentro do país e, em especial, sobre o seu rival de Turim – que luta mais uma vez contra o rebaixamento. As principais chances da Juve aconteceram apenas nos minutos finais, quando McKennie empatou e Bonucci virou.

A narrativa do clássico até os minutos finais ajudam a explicar a desconfiança sobre o trabalho de Pirlo, que tem sua primeira experiência como treinador de um time profissional. Faz parte da pressão de comandar um gigante como é a Velha Senhora.

A parte boa de começar uma carreira em um clube como a Juventus, contudo, é que você já começa tendo estrutura e jogadores melhores. E aí a chance de vencer também cresce. É por isso que, mesmo sem ainda ter convencido como técnico, Andrea Pirlo bateu o recorde de invencibilidade de um treinador estreante na Serie A italiana. Nenhum dos que vieram antes do ex-jogador conseguiram evitar uma derrota em seus 10 primeiros jogos – incluindo aí o W.O. sobre o .

Em dez rodadas nesta Serie A, Pirlo mostra parte de seu valor, especialmente com o time trocando um bom número de passes em média, mas uma certa irregularidade também ajuda a explicar esta desconfiança que ainda paira sob o trabalho do novato: foram cinco vitórias e cinco empate no Campeonato Italiano. A Juventus, contudo, segue na parte de cima da tabela de classificação.