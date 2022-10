Por que Lionel Messi foi substituído durante PSG x Benfica?

Argentino acabou saindo do confronto aos 81 minutos para a entrada de Pablo Sarabia, em embate que terminou em 1 a 1

Em jogo que terminou empatado em 1 a 1 com excelente trabalho dos goleiros das duas equipes, Lionel Messi foi o autor do único tento da equipe do PSG em golaço trabalhado pelo trio de ataque da capital francesa, Neymar, Messi e Mbappé.

Aos 81 minutos de jogo, 36 do segundo tempo, porém, o argentino acabou sendo substituído pelo técnico Cristophe Galtier. O treinador, para acalmar os torcedores, relatou que não há risco de lesão, mas que o próprio jogador pediu para ser tirado devido ao cansaço: "Ele gesticulou dizendo que queria ser substituído. Saiu porque estava cansado e um novo companheiro de equipe era muito mais interessante naquele momento", confirmou à RMC Sport.

Para substituí-lo, o ponta Pablo Sarabia ficou durante os momentos restantes de jogo, até o apito final. Neymar ainda acertou uma bola no travessão e, como citado, os goleiros trabalharam intensamente para que não saísse nenhum outro gol.

Getty Images

Ao término do jogo, jogadores do Benfica e do PSG foram para cima um dos outros, mas a confusão foi separada rapidamente. Com o placar de empate em 1 a 1 para o duelo português x francês, o Grupo H tem a equipe comandada por Neymar na primeira colocação e os adversários de Portugal em segundo, com números iguais (duas vitórias, um empate, nenhuma derrota e três gols positivos no SG).