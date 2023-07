Por que Kylian Mbappé não joga pelo PSG os amistosos na Ásia?

Jogador tem vínculo com o clube por apenas mais uma temporada e não deve renovar; franceses se incomodam com postura

O Paris Saint-Germain embarcou neste sábado (22) rumo ao Japão como parte das atividades de pré-temporada do clube. Uma ausência no elenco, porém, chamou atenção: Kylian Mbappé ficou de fora da viagem e não vai atuar com os companheiros na Ásia.

Apesar do espanto da torcida por não ver o seu craque entre os convocados para a pré-temporada, as informações são de que isso faz parte de um plano do PSG para que Mbappé não deixe o clube na mão. Isso porque já surgem rumores de que o jogador, que informou aos franceses que não quer renovar seu contrato, está negociando sua ida gratuita ao Real Madrid no meio de 2024, quando se encerra seu atual vínculo na França.

O L'Equipe, com informações Get French Football News, publicou que o PSG usou a viagem ao Japão para mostrar a Mbappé que, caso ele não renove seu contrato visando sair de graça em 2024, o clube está, sim, disposto a negociá-lo imediatamente, de forma a não perder dinheiro com a saída do jogador de 24 anos. Ou seja, ou o atacante assina uma renovação de contrato com o clube francês ou será vendido ainda nesta janela de transferências.

O estafe do jogador, que nega que haja qualquer conversa em andamento com o Real Madrid e garante que o atacante quer seguir no PSG até o final do contrato, estaria surpreso com a atitude do clube de deixá-lo de fora da pré-temporada, segundo o jornalista Daniel Rolo. Os empresários também estariam tão cansados das tentativas de renovação mesmo a negativa oficial, e até mesmo enxergam a possibilidade de que Mbappé sacrifique a temporada, ficando sem jogar, se for necessário.