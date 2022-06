Por que Karim Benzema joga com uma atadura na mão direita?

O candidato a Bola de Ouro 2022 não quis parar e passar por outra cirurgia após fraturar o dedo em 2019

Os fãs de futebol mais atentos devem ter notado que Karim Benzema costuma usar um curativo na mão durante os jogos atualmente.

As ex- estrelas do Real Madrid José Antonio Camacho e Chendo também usavam bandagens, mas seguir essa tradição não é a razão pela qual o atacante envolve a mão sempre que entra em campo.

A GOAL explica por que o artilheiro da seleção da França utiliza proteção para as mãos em campo.

Por que Karim Benzema usa um curativo na mão?

Tudo começou quando o francês sofreu uma colisão com o zagueiro do Real Betis, Marc Bartra, durante um jogo da Liga em 13 de janeiro de 2019.

Benzema fraturou o dedo mínimo da mão direita e foi aconselhado a fazer uma cirurgia para corrigi-lo, mas isso acabaria fazendo o atacante ficar fora dos gramados por dois meses.

Ficando de fora de apenas um jogo - um confronto contra o Leganes na Copa del Rey - Benzema jogou contra o Sevilla usando um curativo pela primeira vez.

Ele marcou seis gols nos quatro jogos seguintes, como o equipamento usado em sua mão se transformando em um amuleto de sorte, e fazendo parte da sua comemoração.

Benzema cedeu à operação no verão, após a temporada 2018-19. No entanto, ele apressaria sua reabilitação, o que acabou impedindo que seu dedo se curasse completamente. De lá em diante, ele continuou brincando com a lesão amarrando fortemente sua mão com um curativo.

Até quando Karim Benzema vai usar o curativo?

Marcando em média mais de 30 gols desde a lesão, Benzema revelou em entrevista coletiva antes de um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões em outubro de 2021 que ainda precisa usar o curativo.

"Eu fiz uma operação, mas quando você faz a cirurgia você tem que ficar dois meses fora", disse ele.

"Eu machuquei [o dedo] novamente, mas não tenho tempo de parar e fazer outra operação, então uso o curativo quando estou jogando."

Não está claro se Benzema usará o curativo indefinidamente como um amuleto de sorte ou se ele o dispensará quando estiver totalmente curado.