Por que Junior x Fluminense pela Libertadores foi adiado?

Ameaças de torcida organizada do clube colombiano teria impedido realização da partida

O jogo entre Fluminense e Junior Barranquilla, inicialmente agendado para esta quinta-feira (5), foi adiado pela Conmebol. Uma torcida organizada do clube, chamada Frente Rojiblanco Sur 1998, ameaçou impedir a entrada dos ônibus ao estádio caso a partida não seja adiada ou suspensa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além disso, o jogo Tolima x Elemec, pela Copa Sul-Americana, também foi adiado. A razão para os cancelamentos dos confrontos seriam protestos populares contra o governo na Colômbia, principalmente pela reforma tributária imposta pelo governo.

"Solicitamos a suspensão ou adiamento da partida válida pela Copa Conmebol Libertadores entre Junior e Fluminense a ser disputada no dia 06 de maio de 2021, às 17h (horário local), no estádio Romelio Martínez, uma vez que estamos plenamente convencidos que a situação atual do país não é a melhor, e fazemos como protesto a um governo criminoso e fascista, que através das forças armadas do Estado torturam, matam e fazem desaparecer milhares de jovens que saem para protestar pelos seus direitos constitucionais", afirmou a torcida em comunicado.

#Comunicado Os jogos que seriam disputados na Colômbia, entre os @cdtolima x @CSEmelec para a CONMEBOL @sudamericanabr, e @JuniorClubSA x @FluminenseFC para a CONMEBOL @Libertadoresbr, serão remarcados em outras sedes, nas quais serão confirmadas em breve. — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) May 5, 2021

Ainda não foi revelado pela confederação sul-americana onde serão as partidas. Mas a tendência é que o Paraguai sedie os duelos. A capital paraguaia possuiu quatro estádios prontos para receber as partidas.