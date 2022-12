Por que Cristiano Ronaldo é reserva de Portugal contra a Suíça?

Um dos maiores jogadores da história da seleção portuguesa, o camisa sete ficará no banco na partida das oitavas da Copa do Mundo de 2022

A seleção portuguesa enfrenta a Suíça nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, e a escalação escolhida pelo técnico Fernando Santos tem uma mudança que surpreendeu alguns torcedores: Cristiano Ronaldo está no banco de reservas.

Na última rodada da fase de grupos, contra a Coreia do Sul, o camisa sete foi substituído aos 20 minutos da segunda etapa, deixando o campo visivelmente irritado com a opção do técnico Fernando Santos em tirá-lo da partida.

Além da polêmica com o técnico, Cristiano Ronaldo não vem apresentando boas atuações na atual edição da Copa do Mundo, com apenas um gol marcado até o momento, em cobrança de pênalti na estreia de Portugal na competição, contra Gana.

Para o lugar de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos optou pelo camisa 26 Gonçalo Ramos, que já havia entrado no lugar do camisa sete nas partidas contra Uruguai e Gana, na fase de grupos da competição.

A última vez que o craque português havia começado uma partida de Copa do Mundo no banco de reservas foi na terceira rodada da fase de grupos da edição de 2006, contra o México, quando a seleção portuguesa já estava classificada para as oitavas de final.