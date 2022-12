Quem é Gonçalo Ramos, atacante que deixou Cristiano Ronaldo na reserva de Portugal

O jovem atacante do Benfica foi a opção de Fernando Santos para o time português contra a Suíça, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022

Ao longo de sua história com a seleção portuguesa em Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo conseguiu escrever alguns recordes: ser o único a ter marcado em cinco edições diferentes do torneio foi o mais marcante, até agora, em sua participação no Mundial de 2022 no Qatar. O atacante, atualmente com 37 anos e ainda sem clube após sua saída do Manchester United, embora já esteja com o futuro quase definido, também nunca havia sido reserva em 20 partidas com Portugal. Isso mudou nas oitavas de final, contra a Suíça.

Pela primeira vez em sua história com a seleção lusa em Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo começou um jogo na reserva. O motivo é mais disciplinar do que baseado em técnica, embora CR7 não faça um grande Mundial no Qatar. O escolhido do técnico Fernando Santos para ocupar o comando de ataque foi Gonçalo Ramos, de apenas 21 anos. Artilheiro da atual edição de Campeonato Português, Gonçalo é obviamente bastante conhecido em seu país. Além de ser jogador de seleção, atua pelo Benfica. Mas faz agora sua apresentação definitiva perante o planeta bola.

Gonçalo já havia saído do banco duas vezes nesta Copa do Mundo: contra Gana substituiu João Félix, contra o Uruguai entrou no lugar de Cristiano Ronaldo. O duelo contra a Suíça, pelas oitavas de final, foi sua primeira chance entre os titulares e o jogador do Benfica já respondeu fazendo três gols sobre os suíços.

Na atual edição do Campeonato Português já foram nove tentos, que fazem de Gonçalo Ramos o artilheiro do torneio até aqui. O atacante tem contrato com o Benfica até 2026 e desponta como mais uma boa promessa do futebol luso.