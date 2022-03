Por que Cristiano Ronaldo não vai jogar contra o Manchester City?

domingo (06) de clássico de Manchester. City e United se enfrentam no Etihad Stadium em confronto válido pela 28ª rodada da Premier League e uma certeza é a ausência de Cristiano Ronaldo. O português, grande nome do elenco dos Red Devils, não foi relacionado para o clássico contra o líder do campeonato.

O motivo, segundo informou o site The Athletic, é uma lesão no quadril. Cristiano Ronaldo só não havia participado de um outro jogo nesta edição da Premier League: esteve ausente no empate por 2 a 2 contra o Aston Villa também por causa de problemas físicos.

A notícia não é boa para o técnico interino no United, o alemão Ralf Rangnick. Pois ainda que 2022 não tenha começado tão bem para CR7, autor de apenas um gol desde o início de janeiro, o português é o artilheiro do time vermelho de Manchester nesta temporada – com 15 gols em 30 participações considerando todos os torneios oficiais.

Além de Cristiano Ronaldo, o uruguaio Edinson Cavani também não foi relacionado por conta de problemas físicos.