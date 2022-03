A gigante superioridade do Manchester City de Guardiola contra o United

Depois de passar décadas e décadas de sua existência vivendo à sombra vermelha de seu maior rival, o Manchester City viu sua vida mudar a partir de 2008 – quando foi comprado pelo Abu Dhabi United Group e tornou-se um dos clubes mais ricos do mundo.

Os Citizens voltaram a conquistar campeonatos e conseguiram uma posição de protagonismo na Inglaterra. E este protagonismo passou a ser consolidado, como nunca antes na história dos azuis mancunianos, a partir da chegada de Pep Guardiola em 2016/17.

Enquanto o United seguiu irregular e sem títulos de Premier League desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, o City passou a ser a grande força da Premier League. Apenas sob o comando de Guardiola, foram três títulos ingleses dentre o total de sete que o clube possui.

Esta conta pode aumentar, uma vez que os Citizens lideram a atual edição da Premier League. E a mais nova vitória do time de Guardiola também mostra o tamanho de sua superioridade recente contra o arquirrival: em duelo válido pela 28ª rodada do campeonato inglês o lado azul não tomou conhecimento do vermelho dentro do Etihad Stadium e goleou por 4 a 1 – dois gols de Kevin De Bruyne e outros dois de Riyad Mahrez, tendo Jadon Sancho diminuído para o United.

O Manchester City já havia batido o United no primeiro turno da Premier League, aplicando 2 a 0 em pleno Old Trafford. Esta é a quinta vez que os Citizens conseguem vencer o United duas vezes em uma mesma edição de campeonato inglês, mais do que qualquer outra equipe (os azuis conseguiram o feito em 2007/08, 2011/12, 2013/14, 2018/19 e agora em 2021/22).

Desde que Guardiola assumiu o comando do Manchester City, foram 16 clássicos contra o United: oito vitórias dos Citizens, dois empates e seis triunfos dos Red Devils. Um retrospecto equilibrado.

Mas o desequilíbrio existe quando analisamos a Premier League como um todo. Segundo dados da Opta Sports, desde a chegada de Guardiola ao City o clube do Etihad Stadium somou 512 pontos no campeonato inglês – mais do que qualquer outra equipe. Se comparado aos pontos somados pelo United neste mesmo período, os Citizens acumularam 109 a mais de pontuação do que seu grande rival.

Um protagonismo escrito em azul.