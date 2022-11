Por que Cristiano Ronaldo chorou durante o hino de Portugal na Copa do Mundo 2022?

Craque português iniciou como titular no primeiro duelo da seleção pela Copa do Mundo, contra Gana, nesta quinta (24)

Durante o hino nacional português, antes do duelo contra Gana nesta quinta-feira (24), o craque português Cristiano Ronaldo estava extremamente emocionado e aparentava chorar prestes a começar o embate.

Os últimos dias do atleta têm sido bem intensos, e talvez por isso CR7 pode ter ficado com seus sentimentos um tanto aflorados. Nada confirma a reação do jogador antes do embate, mas devido as questões pessoais, talvez tudo que tem ocorrido possa ter surgido na cabeça do atleta.

Um dos pontos a se destacar é a idade de Cristiano Ronaldo: o jogador português tem 37 anos e completa mais um de vida em 5 de fevereiro do ano que vem. Ou seja, o jogo contra Gana marca o início do que pode ser a última Copa do Mundo do cinco vezes Bola de Ouro, também sua quinta participação na competição. Ao todo, o camisa 7 soma, assim como sua numeração, sete gols em 17 partidas no torneio.

Além desse fato, outro caso que abalou muito o jogador foi o falecimento de um dos seus filhos logo no nascimento. Em 18 de abril, Cristiano Ronaldo publicou um comunicado oficial em suas redes sociais relatando que Angel, irmão de Bella e que nasceriam juntos, havia falecido. Na publicação, o atleta relatou: "É a pior dor que qualquer pai pode sentir."

Nos últimos dias, também, Cristiano Ronaldo deu entrevista polêmica que levou, consequentemente, à sua demissão do Manchester United. O atleta já havia relatado que não pretendia continuar no clube mas acabou ficando até a paralisação dos torneios de clubes para disputa da Copa do Mundo. CR7 falou sobre os donos dos Red Devils, a família Glazer, sobre o técnico Erik ten Hag e outras diversas situações que não deixaram o clima interno e externo em bom estado.

Cristiano Ronaldo está atualmente sem clube enquanto joga a Copa por Portugal. E, claro, vale lembrar que pode ser de fato sua última vez disputando o Mundial, então o atleta pretende ajudar ao máximo a alavancar a seleção portuguesa para levá-la adiante no torneio.