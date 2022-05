Por que Atlético vê shopping de R$300 milhões como salvação para dívida de R$1,3 bilhão

O Atlético-MG acredita que a venda de 49,9% do shopping Diamond Mall é a salvação para a dívida líquida de R$ 1,312 bilhão. O clube enviou um documento aos conselheiros nesta segunda-feira (9) a fim de explicar por que deseja comercializar o percentual do centro de compras. O estudo foi feito pela EY (Ernst & Young), empresa de contabilidade que fornece serviços de consultoria, auditoria, impostos e transações.

A ideia do clube é reduzir o endividamento com agentes, instituições financeiras e obrigações trabalhistas. No documento enviado a conselheiros, o qual foi obtido pela GOAL, o clube informa que pode negociar a sua propriedade por R$ 300 milhões — o montante pode variar até 10%, de acordo com a diretoria. Desta forma, a quantia variaria entre R$ 270 milhões a R$ 330 milhões.

O clube acredita que, com o dinheiro em seus cofres, conseguirá desconto para o pagamento de débitos. A previsão é que seja obtido R$ 55 milhões de redução no valor das dívidas, também variando 10%. Desta forma, a diretoria crê que é possível obter um desconto variando entre R$ 50 milhões e R$ 61 milhões.

O Galo priorizará o pagamento de dívidas a agentes, bancárias e obrigações trabalhistas porque o desejo é focar nos débitos onerosos, que geram juros e encargos, casos das pendências com instituições financeiras e trabalhistas. O clube ainda avalia a possibilidade de reduzir o valor da dívida a partir de renegociação com os credores — considerando os recursos da venda do shopping center.

Mais artigos abaixo

O valor da venda do Diamond Mall será utilizado para pagar apenas as dívidas consideradas onerosas. O débito com os mecenas — família Menin e Ricardo Guimarães — não será pago com valor da venda do shopping. Não serão feitos investimentos no futebol com o valor.

O clube ainda imagina que será possível reduzir o endividamento oneroso, avaliado em R$ 87 milhões em 2021. O montante é referente apenas aos juros e encargos. A cúpula acredita que será possível deixar de pagar cerca de R$ 120 milhões com juros e multas entre 2022 e 2026 em caso de venda do shopping. O valor tem sensibilização de 10% a partir de possíveis oscilações de mercado. Isso significa que a dívida pode ser de R$ 108 milhões a R$ 132 milhões.

Em que pese o valor que pensa em receber, o Galo declara o shopping Diamond Mall com valor de R$ 350 milhões em seu balanço financeiro. O clube alega que há necessidade de valuation do local.