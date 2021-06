Por que a seleção brasiliera não usa a camisa número 24?

Time brasileiro é o único dos dez participantes da copa a pular a numeração

Das dez seleções que disputam a Copa América em 2021, o Brasil é a única que não conta com um jogador usando a camisa 24.

Como a CONMEBOL não tem regras sobre a disposição da numeração, fica por conta de cada federação definir a distribuição das camisas. No caso do Brasil, os números pulam de 23 (Ederson) para 25 (Douglas Luiz).

Por que a seleção não usa a camisa 24?

No Brasil o número 24 é tradicionalmente relacionado ao veado, que aparece nas cartelas de jogo do bicho com a numeração. Como o animal é usado de forma homofóbica para se referir ao homem gay, muitos atletas e até mesmo torcidas evitam o número.

O mesmo episódio não se repete em equipes de outros países ou seleções, onde o veado não é usado de forma homofóbica. Todas as outras nove seleções da Copa América contam com jogadores vestindo o número.

Na Euro 2020, por exemplo, jogadores como Alessandro Florenzi (Itália), Reece James (Inglaterra), Aymeric Laporte (Espanha) e Leandro Trossard (Bélgica) usam a numeração.