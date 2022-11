Por que a Juventus perdeu presidente e toda a diretoria?

Todos os integrantes do Conselho de Administração da equipe italiana anunciaram a renúncia nesta segunda-feira

Em meio à pausa do calendário dos clubes para a Copa do Mundo, a Juventus passa por um momento complicado fora dos gramados. Todo o Conselho de Administração da equipe italiana, incluindo, portanto, o presidente Andrea Agnelli, o vice-presidente Pavel Nedved e o diretor administrativo Maurizio Arrivabene, renunciaram.

A renúncia foi ratificada em reunião extraordinária realizada na noite desta segunda-feira. O clube, portanto, terá em breve um novo quadro de gestão. Entretanto, Arrivabene manterá os poderes para conduzir a empresa rumo a uma nova era.

Através de um comunicado de imprensa que apareceu nos canais oficiais do clube, o clube da Juventus explicou que, após novas avaliações realizadas sobre a investigação do Ministério Público de Turim sobre o caso de 2020, por ocasião do surto da pandemia de Coronavírus e o consequente bloqueio, quando os jogadores abriram mão de parte de seus salários para atender às necessidades do clube em um momento de grave dificuldade econômica, os cargos mais altos decidiram renunciar e deixar seus respectivos cargos.

Em 23 de março houve buscas nos escritórios da Juventus , no âmbito da investigação sobre os quatro meses de salário que os jogadores abriram mão durante a pandemia.

Houve uma blitz da polícia em alguns escritórios de advocacia entre Turim, Milão e Roma em busca dos acordos particulares firmados entre clubes e jogadores que diziam respeito justamente aos salários em 2020 e 2021, os dois primeiros anos da Covid.

Agnelli ocupou o cargo de presidente da Juventus por 12 anos, começando em 2010. Sob sua gestão, a Juventus voltou a reinar na Itália, conquistando a Série A 9 vezes seguidas, de 2012 a 2020.