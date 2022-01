Por que a final da Copinha 2022 não será no Pacaembu?

O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, é localizado na região central da cidade de São Paulo.

Palco de grandes momentos no esporte brasileiro, foi casa do Corinthians durante décadas, até a inauguração da Neo Química Arena em 2014.

Uma tradição do estádio, é sediar todo dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porém, no momento o Pacaembu está em reforma até o fim de 2023.

A modernização do estádio diminuirá sua capacidade para, aproximadamente, 25 mil espectadores e haverá a demolição do tradicional tobogã atrás de uma das balizas.

As obras começaram em junho de 2021, realizadas pela concessionária Allegra Pacaembu, com o intuito de modernizar o local, como cadeiras nas arquibancadas, espaços para receber eventos, shows e até mesmo galerias, e o próprio complexo poliesportivo do estádio.

Em 2020, a final entre Internacional e Grêmio aconteceu no Pacaembu já que o espaço não passava por mudanças em sua estrutura. No ano seguinte, a competição não foi realizada por conta do agravamento da pandemia do Covid-19 em todo o país.

Agora, resta a Federação escolher um novo local para receber a final da Copinha em 2022. Alguns nomes já aparecem no radar da entidade como o Estádio do Morumbi, Allianz Parque, Arena Barueri, Arena Fonte Luminosa, além do Estádio do Canindé, que já foi palco da final no passado.