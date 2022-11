Por que a bola da Copa precisa ser carregada na tomada?

Uma imagem chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (30). Nela aparecem algumas bolas utilizadas na Copa do Mundo conectadas à tomada para serem carregadas e, claro, a foto gerou uma certa confusão. Muita gente não entendeu o porquê de uma bola de futebol precisar de bateria. E a GOAL explica.

Acabou a bateria? 🔋



As bolas "Al Rihla" usadas na Copa do Mundo precisam ser carregadas na tomada antes das partidas. Isso por conta da alta tecnologia do sensor para agilizar a marcação de impedimentos e uma camada externa que melhora a aerodinâmica #genacopa pic.twitter.com/ZzIPGkZRhu