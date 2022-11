Tecnologia da bola da Copa 'tirou' gol de Cristiano Ronaldo contra o Uruguai; entenda

Um sensor presente na a Al Rihla constatou que não houve desvio do camisa & no cruzamento de Bruno Fernandes

No momento em que a seleção de Portugal abriu o placar contra o Uruguai na segunda rodada da fase de grupos, muita gente achou que o gol tivesse sido de Cristiano Ronaldo, inclusive ele mesmo. No entanto, pouco depois de ter creditado o tento ao craque, a própria Fifa retificou a informação e "deu" a honra a Bruno Fernandes. E não foi o vídeo que levou a isso, mas sim a própria bola do jogo.

Cada vez mais a tecnologia está presente no futebol e, agora, além de todas as ferramentas do árbitro de vídeo, também existem algumas na própria bola do jogo. A Al Rihla, bola oficial da Copa do Mundo, por exemplo, tem uma série de medidores que ajudam na detecção de impedimentos e até de quem foi o autor de um gol.

Um bom exemplo disso foi no jogo entre Portugal x Uruguai. O primeiro gol gerou um pouco de confusão: Cristiano Ronaldo desviou de cabeça o cruzamento de Bruno Fernandes, ou o próprio camisa 8 abriu o placar? Em um primeiro momento, o gol foi dado ao capitão português, mas depois, a Fifa corrigiu e creditou o tento ao meia-atacante, com base nas informações enviadas pela bola.

"Na partida entre Portugal e Uruguai, utilizando a tecnologia Connected Ball, alojada na bola oficial do Al Rihla da adidas, não podemos mostrar definitivamente nenhum contato na bola de Cristiano Ronaldo para o gol de abertura do jogo'', disse a Fifa em nota enviada à ESPN. "Nenhuma força externa sobre a bola pôde ser medida, como mostra a falta de "batida do coração" em nossas medidas. O sensor IMU de 500Hz dentro da bola nos permite ser altamente precisos em nossa análise".

Ou seja, um sensor presente na bola do jogo não captou nenhuma vibração a mais que comprove que Ronaldo tenha ao menos triscado nela para marcar o gol. Assim, ficou 100% comprovado que Bruno Fernandes que marcou o gol, e não "apenas" deu assistência ao camisa 7 como se achou em um primeiro momento.