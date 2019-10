Por falta de atletas, Málaga quer suspender jogo da segunda divisão espanhola

Na Segunda Divisão da Espanha, Málaga pede adiamento de jogo por excesso de convocações de atletas e lesões. Time não tem atletas contra o Cádiz

O Málaga fez um pedido oficial à Segunda Divisão Espanhola para que o próximo jogo contra o Cádiz seja remarcado devido à falta de jogadores disponíveis.

Surpreendentemente, o Los Albicelestes está sem 13 jogadores no time principal, com seis - Lorenzo Gonzalez, Munir, Mikel Villanueva, Juanpi Añor, Keidi Bare e Ramon Enriquez - todos atualmente em serviço internacional.

Outros seis - Cifu, Diego Gonzalez, Renato , Luis Hernandez, Luis Munoz e Badr Boulahroud - estão feridos, enquanto Adrian Gonzalez é descartado por suspensão.

Como resultado, isso significa que Málaga tem apenas 11 jogadores seniores disponíveis para o jogo deste fim de semana em La Rosaleda.

No entanto, apesar do grande número de jogadores que faltam em seu elenco, o clube é considerado pessimista sobre suas chances de suspender o jogo, com regras que indicam que os jogos não serão movidos para outra data devido a jogadores feridos, doentes, suspensos ou em serviço internacional.

Por outro lado, a liga considerará o adiamento de uma partida se um clube não puder colocar 11 jogadores devido a circunstâncias imprevistas.

Independentemente disso, o presidente da Cadiz, Manuel Vizcaino, demonstrou pouca simpatia por Málaga e afirmou: “As regras são as mesmas para todos.

“No ano passado, jogamos um confronto promocional e estávamos sem Darwin Machis e Manu Vallejo. Quero que a lei seja cumprida conforme o cumprimento de Cádiz. ”

A Segunda Divisão deve responder ao pedido de Málaga nos próximos dias.

Foi um começo difícil para a campanha de 2019-20 para os homens de Victor Sanchez, que venceram apenas uma vez nos 10 primeiros jogos da liga. Como resultado, Málaga atualmente ocupa uma das quatro zonas de rebaixamento na divisão.

O clube da Andaluzia se estabeleceu como um dos times mais reconhecidos na primeira divisão espanhola nos últimos 20 anos.

De fato, apenas oito temporadas atrás, o Málaga terminou em quarto lugar na e estava a poucos minutos de chegar à semifinal da Liga dos Campeões na campanha seguinte, sob a orientação de Manuel Pellegrini.

Durante essa época, o clube também teve estrelas conhecidas como Ruud van Nistelrooy, Jeremy Toulalan, Santi Cazorla e Isco.

No entanto, o clube sofreu uma queda na fortuna no segundo semestre de 2010, que culminou com o rebaixamento de Málaga para a segunda divisão em 2018.