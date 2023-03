Ponte Preta x Noroeste ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série A2 do Paulistão

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela última rodada da Segundona do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste sábado (11), a Ponte Preta recebe o Noroeste, no Estádio Moisés Lucarelli, às 15h (de Brasília), em jogo válido pela ultima rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paulista 2023. A transmissão do jogo será da TV Cultura, na TV aberta, e do canal do Paulistão, no YouTube.

A Ponte Preta já está garantida no mata-mata com a melhor campanha da primeira fase, ao somar 33 pontos. Após cumprir tabela, a Macaca inicia sua trajetória na fase decisiva: quartas de final, semifinal e final. Apenas os dois finalistas confirmam acesso à elite do futebol estadual.

Do outro lado, o time do Noroeste, se conquistar a vitória, pode assegurar a vaga na segunda colocação da tabela, já que possui a mesma pontuação do Novorizontino, mas está atrás nos critérios de desempate. Mesmo perdendo o jogo, o Noroeste também já esta classificado para a fase eliminatória.

Divulgação

Prováveis escalações

Escalação provável da Ponte Preta: Caíque França; Luiz Felipe (João Gabriel), Edson, Thiago Oliveira e Jean Carlos; Felipinho, Maurício (Luiz Felipe), Júnior Tavares e Cássio Gabriel; Gui Pira e Eliel.

Escalação provável do Noroeste: Pablo; Blade, Luizão, Régis, Calixto; Erick, Jonatas, Pimenta; John, Luiz e Carlão.

Desfalques

Ponte Preta

Elvis está lesionado.

Noroeste

Sem desfalques confirmados.

Quando é?